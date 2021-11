Spider-Man: No Way Home: NFT in omaggio con i primi biglietti (che però sono già esauriti)

AMC e Sony hanno annunciato una collezione di NFT dedicati a Spider-Man: No Way Home. In regalo per i primi che acquisteranno i biglietti per il film.

AMC e Sony annunciano una collezione di 86.000 NFT dedicati a “Spider-Man: No Way Home“. L’unico modo per ottenerli? Essere trai primi ad acquistare un biglietto del film in uno dei cinema della catena statunitense.

Gli NFT sono emessi sulla rete di Wax, network appositamente nato per i crypto collezionabili già usato da molte altre aziende mainstream — anche perché è una blockchain ‘ecosostenibile’, non richiede molta energia elettrica per funzionare.

Gli NFT potranno essere riscattati esclusivamente dagli iscritti ai programmi tubs Premiere, A-List e Investor Connect della catena AMC.

AMC, lo ricordiamo, sta da tempo strizzando l’occhio agli appassionati di criptovalute. È la prima grande catena di sale cinematografiche ad accettare diverse criptovalute come metodo di pagamento.

La collezione di NFT, in totale, prevede 100 diversi design con gradi di rarità diversi.

Ma prendere i posti migliori sarà un’impresa impossibile. Negli Stati Uniti moltissimi spettacoli hanno già registrato il tutto esaurito. Il film è così atteso da aver creato un enorme mercato secondario, dove i biglietti di ‘Spider-Man: No Way Home’ con i posti migliori, nei cinema migliori, vengono rivenduti per diverse centinaia di dollari. E c’è anche chi punta al colpaccio, cercando di rivendere i biglietti per più di 3.000 dollari. Niente da fare: i bagarini ormai dominano perfino il mercato dei biglietti dei cinema.