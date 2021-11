Le Apple AirPods Max al miglior prezzo di sempre, su Amazon

Amazon apre il Cyber Monday con un’offerta decisamente interessante: le Apple AirPods Max vengono proposte al miglior prezzo di sempre: 439 euro, contro i 639 euro di listino. Un prezzo sempre alto, ma decisamente più vicino alle soluzioni di fascia alta di alcuni altri popolari brand.

Se le Apple AirPods Max erano il vostro sogno proibito ma fino ad oggi avevate lasciato perdere perché spaventati da un prezzo troppo impegnativo, questa potrebbe essere la vostra occasione.

Le nuove AirPods Max sono il perfetto equilibrio fra l’audio esaltante di un paio di cuffie ad altissima fedeltà e la magica semplicità d’uso degli auricolari AirPods. È un’esperienza di ascolto senza pari, ed è qui per te

recita il claim di Apple.

Ricordiamo che le cuffie sono completamente wireless e supportano il formato AAC code. Purtroppo non supportano l’audio lossless offerto da Apple Music.

Le Apple AirPods Max sono state elogiate dalla critica specializzata, sia per la loro elevata qualità audio, sia per il loro design ergonomico. Grazie ai cuscinetti in memory foam e alla fascia traforata sull’archetto, realizzata in tessuto a rete traspirante, le AirPods Max non sono solo belle da vedere, sono anche effettivamente molto comode.

Vi consigliamo di affrettarvi: l’offerta è valida solo per oggi e alcuni colori (argento e verde) non sono già più disponibili con il prezzo in offerta.

