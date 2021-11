Honor 60 e 60 Pro: render anticipano il design?

I nuovi Honor 60 e Honor 60 Pro sono ormai particolarmente vicini, visto che la compagnia avrà modo nel breve periodo di lanciare nuovi dispositivi per la sua serie di successo. Dei render hanno da poco svelato il design dei nuovi telefoni, con il tutto che – come riporta GizChina – è stato svelato da JD.com, retailer cinese che in diverse occasioni tende a farsi sfuggire alcune informazioni importanti.

Stando a quanto mostrato nelle immagini, i dispositivi avranno degli schermi curvi, che quasi di sicuro utilizzeranno la tecnologia AMOLED per la visualizzazione. Nella parte centrale troviamo una fotocamera punch-hole, e pare che invece in quella inferiore sarà presente un sensore per le impronte digitali, ovviamente posto sotto allo schermo per la massima comodità.

Considerando quanto emerso, gli smartphone avranno uno schermo con risoluzione di 2400×1080 pixel con 120 Hz di refresh rate (assolutamente compatibile con l’ipotesi della presenza di un OLED). A quanto pare il SoC utilizzato sarà uno Snapdragon 778G+, ovvero una versione migliorata dei chip presenti negli Honor 50 e Honor 50 Pro.

Sembra che la punch-hole frontale ospiti un sensore da 50 MP, e che sul retro ci sia una principale da 108 MP. La batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida a 66 W.