Xiaomi Mix Fold 2 sarebbe in arrivo nel 2022

L’evento di dicembre di Xiaomi sarà sicuramente pronto a offrire agli utenti uno sguardo verso diverse importanti novità in arrivo, ma a quanto pare – salvo piacevoli sorprese – i dispositivi pieghevoli non faranno parte del tutto.

Come riportato dall’analista Ross Young infatti, Xiaomi dovrebbe avere modo di lanciare un dispositivo pieghevole sequel dello Xiaomi Mi Mix Fold solamente nel 2022, anche se il fatto che l’utente confermi il tutto è già di per sé una buona notizia. Non si tratta ovviamente di informazioni ufficiali, ma il CEO di Display Supply Chain Consultants è sempre particolarmente informato per quel che riguarda il mercato della tecnologia, e la risposta fornita al dubbio sulla piattaforma di Twitter lascia sicuramente ben sperare in tal senso, potete vedere il tutto qui di seguito.

Al momento, non abbiamo dettagli in merito alle specifiche che un dispositivo di questo tipo targato Xiaomi potrà offrire, e speriamo che un evento arrivi già all’inizio del prossimo anno, confermando il debutto anche per il nostro paese (purtroppo non scontato per i prodotti del colosso cinese).

Non è la prima volta in cui dei report parlano di un pieghevole Xiaomi, con diversi indizi che suggerivano anzi il fatto che l’azienda avrebbe fatto il possibile per competere con gli Z Fold 3 e Z Flip 3 di Samsung (ne abbiamo parlato qui), aggregandosi a tutte le major del settore pronte a lanciarsi, o rilanciarsi, in questa nicchia.