Xiaomi Mix Fold: nuovo modello in arrivo per fronteggiare il Z Fold 3?

Considerando quanto appreso da un nuovo report, sembra che Xiaomi possa voler competere in maniera diretta con l’offerta di Samsung per quel che riguarda i dispositivi pieghevoli, con un device pronto a fronteggiare le potenzialità del Samsung Galaxy Z Fold 3, del quale non abbiamo però attualmente conferma. Si parla nello specifico di un nuovo Mix Fold, smartphone pieghevole che dovrebbe somigliare molto a quello della concorrenza sudcoreana nel desing, e offrire al contempo potenzialità ottime.

Il tutto è stato riportato sulle pagine di Android Authority e ripreso da Gizmochina, parliamo di un report arrivato grazie al tipster Bald Panda. Questo ha parlato di come il device offrirà il supporto per la ricarica veloce a 120 W e una batteria da 5.000mAh, senza che manchi un refresh rate alto in maniera simile alla concorrenza, è possibile si parli in questo caso di 120 Hz. Sembra che anche per quel che riguarda le fotocamere potremmo trovarci davanti a delle somiglianze, visto che il nuovo Mix Fold dovrebbe avere un sensore sotto al display nella parte frontale.

Attualmente, c’è da specificare che l’azienda non ha in alcun modo confermato il tutto, e nonostante la fonte sia riuscita in passato ad anticipare diverse importanti novità del mercato, è bene prendere il tutto con le pinze fino a che non ci saranno conferme ufficiali. Non sappiamo neanche all’effettivo quando questo dispositivo potrebbe essere lanciato sul mercato, anche se in altri report si è parlato di un debutto già nel 2021, ovviamente nell’ultimo quarto dell’anno.

Considerando questo dettaglio, nel caso in cui le informazioni si rivelassero vere è possibile che Xiaomi abbia modo di fornirci tutte le novità nel giro di pochissime settimane, in quanto il lancio potrebbe venire con ottime probabilità da un evento dedicato.