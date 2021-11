The Marvels: le foto dal set del film MCU con Ms. Marvel

Sono arrivate online alcune foto direttamente dal set di The Marvels, il sequel corale di Captain Marvel in arrivo a febbraio 2023.

Si sa molto poco, ancora, di The Marvels, il sequel di Captain Marvel che andrà a riunire tre eroine della Casa delle idee che, nei fumetti, hanno ricoperto, in un modo o nell’altro, il ruolo di Captain/Miss Marvel: Carol Denvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Solo ora, a riprese in corso di compimento, spuntano online alcuni scatti rubati dal set.

BREAKING: The first set photo from #TheMarvels has surfaced online – showing Iman Vellani suited up as Ms. Marvel! pic.twitter.com/z9z2C9TpDu — The Marvels News (@marvelsupdates) November 26, 2021

🚨: More photos from the set of #TheMarvels pic.twitter.com/8NctUPQ3j3 — The Marvels News (@marvelsupdates) November 26, 2021

Non sappiamo, in verità, di quale location si tratti: potrebbe essere un avamposto spaziale Kree, data l’archietettura un po’ da “space opera” e la palese presenza di una comparsa in costume da Kree. L’unica attrice nota che notiamo sul set è Iman Vellani, col costume di Ms. Marvel.

