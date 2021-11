Spider-Man: No Way Home, Francesco Pannofino sarà nuovamente la voce di Green Goblin

Il noto attore e doppiatore Francesco Pannofino ha pubblicato su Instagram la conferma di aver doppiato nuovamente Willem Dafoe in Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre e, quindi, andava adattatto e doppiato in tempi ragionevolmente prossimi: ora sappiamo che il film sta venendo doppiato in questi giorni, forse è addirittura già pronto nella sua versione italiana. A darcene la conferma è Francesco Pannofino, su Instagram.

L’attore e doppiatore ligure, infatti, ha pubblicato su Instagram un post con una doppia foto presa dal primo Spider-Man di Sam Raimi, con Green Goblin e Norman Osborn (entrambi interpretati da Willem Dafoe) e la dicitura “Fatto!”.

Niente di specifico, ma chiaramente il riferimento è al suo ritorno nel ruolo vocale, dato che già nel film del 2002 fu lui a prestare la voce allo storico villain.

Sinossi ufficiale del film, in arrivo il 16 dicembre nelle sale italiane:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

