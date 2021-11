Matrix Resurrections secondo lo sceneggiatore “ribalterà le regole dei blockbuster”

Secondo David Mitchell, co-sceneggiatore di Matrix Resurrections, il film sovvertirà le regole dei blockbuster, e non sarà un sequel come gli altri.

C’è attesa per l’uscita di Matrix Resurrections, e le dichiarazioni di David Mitchell, il co-sceneggiatore del lungometraggio, hanno ulteriormente incuriosito gli appassionati. Secondo Mitchell Matrix Resurrections non sarà un sequel come tanti altri, ma “sovvertirà le regole dei blockbuster”.

Qui sotto trovate le parole del co-sceneggiatore:

Ho visto il film a Berlino lo scorso settembre, ed è veramente ben fatto. Non posso parlare di cosa riguarda, ma posso dire con cosa non ha a che fare. Non è un sequel come gli altri, è un progetto autonomo che tiene comunque insieme al suo interno i tre precedenti Matrix in una maniera davvero ingegnosa. Posso dire che è una bella e strana creatura cinematografica. E poi ci sono un paio di cose che non si trovano di solito nei film d’azione, e questo sovverte le regole dei blockbuster.

Matrix Resurrections è il tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.