Cowboy Bebop: una featurette dedicata a Radical Ed dallo show Netflix

Tra le domande più frequenti rivolte dai fan alla produzione del live action Netflix di Cowboy Bebop c’era, sicuramente, dove fosse finito Ed, membro effettivo dell’equipaggio della Bebop nell’anime: la bizzarra e geniale ragazzina non era presente nei trailer e nei materiali promozionali e si pensava fosse stata direttamente tagliata. Non è così, come scopriamo nella nuova featurette pubblicata da Still Watching Netflix…

Radical Edward, nel serial, c’è, ma solo nell’ultima puntata, per quello che è poco più di un cameo: la ritroveremo, con ogni probabilità, nella seconda stagione dello show (se verrà confermato).

Ne discutono, svelando alcuni retroscena, gli interpreti del cast in uno spezzone di Cowboy Bebop: Unlocked dedicato proprio al personaggio e alla sua interprete, Eden Perkins.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Cowboy Bebop è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

Leggi anche la recensione dello show: