Armageddon: Michael Bay paragona una missione NASA per deviare un asteroide al suo film

Tra i cult realizzati da Michael Bay non si può non menzionare Armageddon, il lungometraggio con Bruce Willis e Ben Affleck protagonisti in cui un gruppo di trivellatori vengono inviati nello Spazio per spaccare un asteroide che si sta muovendo minaccioso verso la Terra, ed un qualcosa del genere è stato da poco concretizzato in una vera e propria missione della NASA. Tutto ciò è servito a Michael Bay per paragonare Armageddon e la missione stessa.

Ecco le parole del regista:

Il piano del nostro film non è diverso da quello della NASA. Per fortuna stanno facendo qualcosa perché questi asteroidi sono letali. Viaggiano a 24miglia all’ora, e se non ricordo male possono provocare delle grosse esplosioni. Chiaramente loro non stanno mandando dei trivellatori di petrolio nello Spazio, ma ci sono un paio di cose che noi abbiamo inserito nel film che sono presenti anche in questa missione. Ha senso comunque far capire al mondo che c’è un problema e che bisogna muovere le chiappe per quella che potrebbe diventare una situazione pericolosa.

La missione della NASA, chiamata Dart (Double Asteroid Redirection Test), è iniziata lo scorso mercoledì ed ha a che fare con la possibilità di far urtare un razzo con un asteroide, facendolo deviare dal suo percorso. La collisione dovrebbe avvenire entro un anno. L’obiettivo è capire se questo tipo di operazioni siano possibili per deviare asteroidi pericolosi.