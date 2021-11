Apple riparte in Turchia, ma aumentano di molto i prezzi

Dopo uno stop alle vendite in Turchia per via delle enormi oscillazioni della lira del paese, Apple è tornata, ma i prezzi non sono più gli stessi.

Non è passato molto da quando Apple, per via della flessibilità estrema della lira turca, ha fermato le vendite dei propri dispositivi nel territorio, abbiamo approfondito la questione nell’articolo che trovate a questo link. Si è trattata di una scelta sicuramente non facile, e per fortuna la compagnia ha già avuto modo di tornare sui suoi passi.

Dopo solamente un paio di giorni la situazione si è risolta, o quasi, visto che tornando a commercializzare i suoi prodotti il colosso di Cupertino si è trovato anche ad aumentare significativamente i prezzi nel negozio online, come anche in quelli fisici, con numero davvero importanti, trovate qui di seguito la lista svelata sulle pagine di MacRumors.

iPhone 13 mini – 13.999 TL (da 10.999 TL)

iPhone 13 – 14.999 TL (da 11.999 TL)

iPhone 13 Pro – 19.999 TL (da 14.999 TL)

iPhone 13 Pro Max – 22.999 TL (da 17.999 TL)

Apple Watch Series 7 – 5.399 TL (da 4.399 TL)

Apple Watch SE – 3.799 TL (da 3.099 TL)

Apple Watch Series 3 – 2.699 TL (da 2.199 TL)

MacBook Pro da 13 pollici – 17.499 TL (da 14.999 TL)

MacBook Air da 13 pollici – 13.499 TL (da 10.999 TL)

MacBook Pro da 14 pollici – 28.999 TL (da 23.499 TL)

MacBook Pro da 16 pollici – 35.499 TL (da 28.999 TL)

iMac da 24 pollici – 17.999 TL (da 14.999 TL)

iMac da 27 pollici – 23.999 TL (da 19.979 TL)

Mac Pro – 79.999 TL (da 67.449 TL)

Mac mini – 9.499 TL (da 7.899 TL)

AirPods Pro – 3.599 TL (da 2.899 TL)

AirPods di terza generazione – 2.499 TL (da 1.999 TL)

AirPods Max – 7.099 TL (da 5.699 TL)

iPad Pro – 10.799 TL (da 8.599 TL)

iPad Air – 7.999 TL (da 6.399 TL)

iPad – 4.799 TL (da 3.899 TL)

iPad mini – 7.199 TL (da 5.799 TL)

Come detto, le cifre sono particolarmente preoccupanti, e non sappiamo al momento se nel corso delle prossime settimane, con una maggiore stabilizzazione della valuta, il tutto si sistemerà, e la compagnia farà un passo indietro anche per quel che concerne le nuove cifre, riportando tutto allo stato di qualche giorno a dietro.