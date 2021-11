Xiaomi 12: leaker conferma la data di lancio in Cina a dicembre?

I piani per quel che riguarda i prossimi gioiellini targati Xiaomi non sono al momento molto chiari, visto che la compagnia non ha ancora fornito teaser in merito ai prossimi dispositivi che avrà modo di rilasciare sul mercato. C’è da dire che sicuramente qualcosa bolle in pentola, considerando anche il recente misterioso annuncio relativo a un potenziale servizio di riparazione (approfondito in questo articolo), mentre il noto leaker Digital Chat Station ha finalmente anticipato dei dettagli in merito agli Xiaomi 12 e 12X.

Parliamo di un tipster particolarmente conosciuto nel settore, che riesce in moltissime situazioni ad anticipare con successo importanti dettagli, e che questa volta ha suggerito che i nuovi dispositivi verranno lanciati in Cina nella giornata del 12 dicembre. Sembra che potrebbe trattarsi di dispositivi particolarmente importanti, anche per il semplice fatto che sarebbero i primi a offrire sotto la scocca le potenzialità del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 (fino a poco tempo fa noto come Snapdragon 898), almeno per quel che concerne il modello migliore.

Stando a dei recenti report, come ripreso da Gizmochina, all’infuori del nuovo SoC, il 12X presenterà uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici, con risoluzione di esattamente 1080×2400 pixel e refresh rate di 120 Hz. Dovrebbe essere presente una fotocamera principale sul retro da 50 MP (assieme ad altre due o tre), con una 20 MP per i selfie e una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e wireless da 33 W a chiudere il tutto.

Restiamo in attesa di novità dalla compagnia, che considerando le date suggerite dal leaker potrebbero essere particolarmente vicine, e confermare i primi dettagli relativi al nuovo gioiellino emersi, sperando tra le altre cose che il lancio nel nostro paese non sia più di tanto lontano rispetto all’effettiva data di presentazione e debutto nel mercato cinese.