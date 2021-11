Xiaomi lavora a un servizio per la riparazione da remoto simile a quello di Apple?

Sembra che in seguito a quando Apple ha confermato un proprio programma per permettere agli utenti di riparare da casa i propri dispositivi, anche altre compagnie si siano interessate alla questione, con magari piani che risalgono a prima dell’annuncio del colosso di Cupertino.

Parliamo della possibilità di acquistare parti di ricambio ed eseguire procedure potenzialmente semplici di riparazione, ovviamente grazie al supporto della compagnia che arriva sotto forma di video guidati che mostrano minuziosamente il processo, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Adesso, anche il colosso cinese Xiaomi sembra pronto per dare il via all’inizio di un programma di riparazione simile, come mostrato in un Tweet che sembra suggerire qualcosa di simile, anche se il tutto non è ancora stato confermato, visto che potrebbe solamente trattarsi di un nuovo servizio con funzionalità differenti.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂

It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲. Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q — Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021

All’effettivo quindi, la compagnia non ha ancora fornito agli utenti i dettagli in merito a quello di cui potrebbe trattarsi, al contrario di Apple che ha già invece parlato nello specifico dei primi prodotti che risulteranno disponibili, confermato l’iniziativa e fornendo le prime finestre di lancio pe il tutto.

Restiamo in ogni caso in attesa di novità da parte di Xiaomi, sperando che delle belle sorprese siano in cantiere dietro le quinte dell’azienda. Va inoltre specificato che, come potete vedere nel Tweet qui sopra, l’annuncio arriva da parte di Xiaomi India, e di conseguenza non è detto che nel caso in cui servizio simile venisse confermato questo si aprirebbe a tutto il mondo.