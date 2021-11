Apple venderà parti di ricambio per riparare i dispositivi

Molto presto i consumatori in possesso di un articolo prodotto dal colosso di Cupertino si troveranno ad avere la strada particolarmente spianata per quel che riguarda la riparazione di eventuali rotture, o la sostituzione di determinati pezzi dopo che questi si sono usurati nel corso del tempo. Si parla di un programma di vera e propria vendita retail dei pezzi di ricambio, che ovviamente verranno commercializzati a un prezzo che risulta conveniente rispetto all’acquisto di un dispositivo nuovo di zecca.

Nel corso degli ultimi anni, l’azienda si è sempre esposta contro la riparazione da parte degli utenti per quel che riguarda i dispositivi proprietari, arrivando in alcuni casi addirittura a bloccare delle funzionalità rilevando che delle operazioni non erano state eseguite in un Apple Store. Tuttavia, il cambio di programma è ormai palese, visto che la novità è stata confermata ufficialmente sul blog della compagnia, e prenderà piede a brevissimo.

Per iniziare, risulterà possibile acquistare parti di ricambio per iPhone 12 e per i nuovissimi iPhone 13 innanzitutto, ma in seguito verranno aggiunti ulteriori dispositivi al catalogo, a partire proprio dai nuovi Mac M1, che dovrebbero essere i primi. In una fase iniziale, la possibilità risulterà esclusiva per i clienti degli Stati Uniti, ma in seguito verrà allargata anche ad altri mercati, seppur all’effettivo l’Italia non sia stata nominata, e non sappiamo quindi se verrà inclusa, anche se è possibile che la novità arrivi in tutto il mondo.

Come specificato, inizialmente verranno venduti display, batterie e fotocamere degli iPhone, ma addirittura altri pezzi verranno inseriti nel catalogo e risulteranno acquistabili dagli utenti. Ovviamente, il colosso non punta a lasciare i consumatori nei pasticci, e fornirà infatti dei tutorial ufficiali e specifici per guidare gli stessi nel corso delle operazioni.