Google permetterà di difendersi dagli spioni grazie alla fotocamera dei Chromebook?

Google sta lavorando a una feature davvero interessante, che potrà risultare utile per tutti gli utenti che utilizzano un Chromebook in spazi pubblici. Capita infatti spesso, in realtà per quel che riguarda il mondo dei telefoni in misura maggiore, che altre persone si affaccino (magari anche non volontariamente) alle schermate di altri dispositivi, che in ogni momento potrebbero contenere dati privati e sensibili, ed è proprio basandosi su questo che la compagnia ha studiato una nuova feature per la fotocamera degli articoli budget.

Si parla da tempo di un HPS (Human Presence Sensor) per i device, e finalmente abbiamo capito a cosa servirebbe questo tipo di sensore, in grado di identificare la presenza di più utenti che guardano il portatile. Come spiegato da 9to5Google infatti, l’obiettivo di un nuovo aggiornamento sarà quello di attivare una funzione che rileva il momento in cui altri utenti stanno spiando il proprio dispositivo, semplicemente sfruttando la webcam.

Una volta impostato il tutto, per permettere ovviamente al sistema di escludere gli utenti “autorizzati” a guardare i contenuti, come il proprietario del computer e ulteriori persone vicine, la feature permette l’apparizione della piccola icona di un occhio per segnalare il tutto. A quanto pare ci sarà anche modo di bloccare le notifiche, o magari spegnere lo schermo, per evitare che ogni tipo di dato possa essere visto da utenti non autorizzati.

Per fortuna, il colosso avrebbe pensato anche alla privacy studiando il tutto, dato che il sistema dovrebbe essere in grado di agire in automatico al fine di riconoscere eventuali intrusi, non affidandosi a tecnologie cloud e non immettendo quindi il proprio video in rete. Sicuramente molti utenti potranno trovare la feature meno utile di altri, ma questa risulta senza ombra di dubbio interessante. Restiamo in attesa dell’ufficializzazione del tutto da parte della compagnia, sperando che l’aggiornamento si faccia presto vivo sui Chromebook.