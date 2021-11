Elon Musk ha venduto un altro miliardo di dollari in azioni Tesla. Da inizio del mese ha venduto azioni per quasi 10 miliardi di dollari.

Elon Musk ha venduto nuovamente diverse azioni Tesla. Martedì ha venduto una nuova tranche di azioni per oltre 1 miliardo di dollari. La vendita era stata programmata lo scorso settembre, per esercitare alcune opzioni in scadenza ad inizio 2022.

Elon Musk non percepisce un compenso per il suo ruolo di amministratore di Tesla, ma viene ricompensato dall’azienda, al raggiungimento di alcuni risultati, in pacchetti di opzioni che gli garantiscono la facoltà di acquistare azioni ad un prezzo estremamente favorevole.

Solamente a novembre Elon Musk ha venduto azioni per un valore totale di 9,85 miliardi di dollari: 6,9 miliardi solamente da una vendita dello scorso 10 novembre, e altre 1,9 miliardi tra il 15 e il 16 novembre. In tutti questi casi, il CEO di Tesla è stato costretto a vendere per ottenere la liquidità necessaria per adempiere ad alcuni oneri fiscali – dovuto proprio per l’esercizio delle opzioni in scadenza.

Elon Musk attualmente, direttamente o tramite i suoi trust, controlla ancora oltre 169 milioni di azioni dell’azienda.

Elon Musk aveva anticipato la vendita di una grande quantità di azioni lo scorso settembre, poi ad inizio novembre aveva pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo ai suoi follower l’approvazione per vendere il 10% delle sue azioni. In realtà la vendita era già stata programmata da più di due mesi.