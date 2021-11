Apple riprende posizione su Xiaomi nel Q3 2021

Xiaomi ha da poco svelato ufficialmente le performance del terzo quarto di anno del 2021, evidenziando un risultato abbastanza importante per quel che riguarda Apple. Come svelato infatti da Canalys, la compagnia ha avuto una presenza del 13,5% sul mercato con 43,9 milioni di unità vendute, scendendo al terzo posto visto il precedente 16,7%. Al secondo posto arriva invece il colosso di Cupertino, che avrebbe raggiunto grazie ai suoi nuovi iPhone 13 dei traguardi piuttosto interessanti, ottenendo all’incirca un 15% con 49,2 milioni di pezzi.

Al primo posto resta Samsung, che con 69,4 milioni di unità piazzate si aggiudica il 21% del mercato. Il quarto e quinto posto vengono invece presi da Oppo e Vivo a quanto pare, con rispettivamente 36,7 e 34,2 milioni di unità piazzate. Come spiegato dal presidente della compagnia cinese, Wang Xiang, durante questo quarto di anno è stato registrato un leggero declino, anche se in ogni caso c’è da dire che Apple ha preso dalla sua la palla al balzo con le ottime vendite registrare per i suoi nuovi gioiellini.

Xiaomi è sicuramente pronta a svelare diverse novità nel breve periodo, visto che si parla già dei nuovi Xiaomi 12, che stando a Digital Chat Station verranno lanciati già all’inizio di dicembre in Cina, ne abbiamo parlato in questo articolo. Il presidente ha specificato anche che, nonostante un declino generale, per quel che riguarda la fascia premium invece i risultati sono stati abbastanza incoraggianti, con 18 milioni di dispositivi high-end spediti.

A quanto pare, senza ovviamente abbandonare la fascia media e quella bassa, il colosso continuerà a investire in particolar modo nel segmento di mercato high-end, come strategia che dovrebbe applicarsi sin da subito con i prossimi piani in cantiere. Che il nuovo annuncio in cantiere di Xiaomi India possa essere dedicato proprio a questo tipo di telefoni? Si parla nello specifico di un presunto servizio di riparazione da remoto, che risulterebbe ovviamente maggiormente d’impatto per i dispositivi più costosi.