WhatsApp permette in beta di velocizzare anche gli audio inoltrati

Sono passati ormai molti mesi da quando gli utenti in tutto il mondo hanno avuto modo di provare la funzionalità di WhatsApp che permette nel giro di un paio di tap di velocizzare gli audio propri e degli altri utenti.

Grazie al tutto, moltissimi membri dell’enorme community della piattaforma di messaggistica hanno aperto davanti a sé delle possibilità decisamente migliori per l’applicazione, visto che fino a quel momento risultava spesso necessario utilizzare software di terze parti al fine di poter velocizzare i contenuti. Mentre però adesso si può solamente salta alle velocità 1,5x e 2x per gli audio inviati direttamente da altri utenti, il tutto sarebbe pronto a debuttare anche per i contenuti ascoltabili in generale.

Si parla ad esempio di quando si inoltra un audio da una chat all’altra, che al momento non risulta velocizzabile come avviene normalmente per tutti, anche se la novità è appena giunta in beta.

Il tutto è stato riportato sulle pagine di WABetaInfo, sempre informate in merito agli aggiornamenti della piattaforma di messaggistica, e ripreso da Android Police, anche se al momento non possiamo affidarci ad alcuna data di lancio per la funzionalità, per ora disponibile solo su iOS, e verosimilmente sempre più vicina al debutto globale.