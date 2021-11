Uber Eats venderà anche la cannabis, in Canada

Uber Eats consentirà di acquistare anche la cannabis, in Ontario. Ma non c'è la consegna a domicilio. Stretto un accordo con la catena Tokyo Smoke

Uber Eats permetterà di ordinare anche la cannabis, nella provincia dell’Ontario, in Canada. L’azienda ha annunciato una collaborazione con Tokyo Smoke, una catena di coffee-shop. Gli utenti potranno piazzare l’ordine pagando direttamente sull’app, ma dovranno poi ritirare di persona la merce presso il punto vendita più vicino.

Uber Eats da diverso tempo non offre esclusivamente le consegne di cibo a domicilio. Da anni la piattaforma viene utilizzata specificatamente anche per le consegne di vino e alcolici, mentre lo scorso aprile il CEO Dara Khosrowshahi aveva spiegato alla stampa di voler sperimentare anche con la consegna di cannabis, a patto che la situazione legale negli USA diventi più chiara.

Nonostante la legalizzazione, in Canada circa il 40% del consumo di cannabis arriva ancora dal mercato illegale. Uber ha spiegato di voler rendere ancora più semplice il consumo, responsabile e sicuro, della sostanza da parte degli adulti.

Un portavoce di Uber ha annunciato che l’azienda per il momento si limiterà a consegnare cannabis in Ontario, guardando comunque con estremo interesse alla possibilità di portare il servizio anche in altre regioni e nazioni, leggi permettendo.