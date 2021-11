Obbligo di colonnina per le auto elettriche su tutte le nuove case, la proposta di Boris Johnson

Preso il Regno Unito si doterà di nuove regole sull'edilizia sostenibile. Tutte le nuove case dovranno obbligatoriamente avere una colonnina per le auto elettriche.

Le case di nuova costruzione in Inghilterra dovranno obbligatoriamente avere almeno una colonnina per la ricarica di auto elettriche. Per il momento è ancora una proposta, ma la misura dovrebbe venire approvata nelle prossime settimane.

“Vogliamo nuove regole, ogni nuova abitazione dovrà avere una stazione di ricarica per le auto elettriche. Stimiamo che il nuovo regolamento porterà all’installazione di 145.000 nuove colonnine di ricarica”, ha annunciato il premier del Regno Unito, Boris Johnson.

“Ho provato la prima Tesla messa in commercio in questo paese per un articolo di GQ. Purtroppo, mi intristisce ammettere che nel frattempo credo siano diventate ancora più potenti”, ha aggiunto davanti ad una platea di insider dell’industria automobilistica britannica.

Non solo le abitazioni private: anche i nuovi supermercati, da proposta, dovranno dotarsi delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche. Il Regno Unito è stato uno dei primi paesi ad approvare il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2030.

Le nostre case devono essere progettate per rispondere alle sfide della crisi climatica, questo include la presenza di stazioni di ricarica per le auto elettrice

ha commentato Mike Childs, dirigente della onlus Friends of the Earth.