Kojima Productions apre una divisione dedicata a cinema, tv e musica

Non solo videogiochi: la Kojima Productions di Hideo Kojima vara una divisione dedicata a cinema, tv e musica per espandere i suoi orizzonti.

Hideo Kojima lo conosciamo come uno dei game designer che più ha lasciato il segno nell’industria videoludica negli ultimi quarant’anni, in primis per la serie di Metal Gear Solid, e ultimamente per un’opera straordinaria come Death Stranding. Ora il suo Studio, Kojima Productions, allarga i suoi orizzonti con una nuova divisione dedicata a cinema, tv e musica.

Con base in California, a Los Angeles, la nuova ramificazione sarà guidata da un veterano presso gli uffici di PlayStation, Riley Russell.

La nuova divisione avrà il compito di lavorare con professionisti creativi e di talento su televisione, musica e film, così come con la più familiare industria del gaming. Il team ha il suo obiettivo di espandere il raggio d’azione e la consapevolezza delle properties ora sotto sviluppo presso Kojima Productions, e fare in modo che siano ancor più parte della cultura popolare.

ha affermato Russell.

Trovare nuove strade per intrattenere e offrire nuovo valore ai nostri fan è essenziale in un mondo che si muove così rapidamente, che cambia così in fretta. La nostra nuova divisione porterà lo Studio in nuovi campi, che presenteranno le nostre narrative creative al di là dei videogiochi.

ha aggiunto Yoshiko Fukuda, Business Development Manager di Kojima Productions.

