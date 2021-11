Intel ARC Alchemist: primi rumor sui prezzi del modello entry-level

Il noto insider Moore’s Law is Dead ha recentemente parlato delle nuove schede video ARC Alchemist targate Intel, le quali si presenteranno molto presto sul mercato stando a quel che sappiamo, ma all’effettivo al momento sono rimaste celate per quel che concerne moltissimi dettagli, nonostante la presenza di vari leak apparsi in rete.

Uno di questi è sicuramente il prezzo, visto che non abbiamo per il momento davvero idea di quanto i nuovi dispositivi di Intel per computer potrebbero costare al lancio, e il nuovo report dell’insider potrebbe però aver già anticipato i dettagli relativi alla scheda entry-level della serie del colosso. Stando a quanto emerso, anche se ovviamente non abbiamo a che fare con informazioni ufficiali ed è bene prendere il tutto con le pinze fino a che delle conferme non arriveranno, il dispositivo offrirà fino a 6 GB di VRAM GDDR6, interfaccia bus a 96 bit e un SKU full-fat con 1024 core in 8 core Xe.

Come riporta Wccftech, i core dovrebbero offrire frequenze di clock dai 2,2 ai 2,5 GHz, ed essere realizzati da TSMC su nodo a 6nm. Pare che verrebbe rilasciata anche una variante meno costosa con solamente 768 core e 3 o 4 GB di VRAM GDDR6, con consumi che in entrambi i casi risulterebbero davvero bassi.

Per quel che riguarda il modello standard, pare che avremo a che fare con performance che si aggirano all’incirca fra quelle offerte dalla GTX 1650 e la GTX 1650 Super, anche se all’effettivo ci sarebbe la possibilità di utilizzare il Ray Tracing, e il prezzo di lancio dovrebbe addirittura essere inferiore ai 200 dollari. Ciò confermerebbe quindi l’arrivo di dispositivi con feature attualmente high-end anche per quel che riguarda la fascia bassa, ormai quasi sparita dal mercato, con device molto competitivi.