DC League of Super-Pets: il trailer ufficiale del film animato DC Comics

Dopo il teaser di DC League of Super-Pets che è stato mostrato il mese scorso durante il DC FanDome, ora Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale del film d’animazione dedicato ai super animali della DC Comics.

Ecco il trailer ufficiale di DC League of Super-Pets.

E questa è la sinossi:

In "DC League of Super-Pets", gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.