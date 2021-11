Android 10 è ancora più diffuso di Android 11

Al contrario di quel che si potrebbe immaginare, attualmente Android 11 sta riscuotendo meno successo fra i consumatori rispetto alla precedente versione, Android 10. Infatti, considerando che i numeri di distribuzione del sistema operativo sono stati ufficializzati in rete, è emerso che Android 11 è utilizzato da una fetta minore dell’utenza, pur risultando ovviamente maggiormente all’avanguardia rispetto alla versione precedente.

Tempo a dietro, i numeri di distribuzione venivano rilasciati a cadenza mensile, come ricordano le pagine di PhoneArena, e venivano supposti sulla base di utenti che ogni settimana visitava il Google Play Store, ma questa volta si è trattato di un report arrivato dopo moltissimo tempo, visto che l’ultimo risale ad aprile dello scorso anno (e poi tornando indietro, a maggio del 2019). Sembra che i dati risalgano a circa 3 settimane fa, e come potete vedere nella foto presente qui di seguito mostrano come ci sia un leggero sorpasso a favore di Android 10, anche se mancano ancora i dati relativi all’appena rilasciato Android 12.

Seguono poi in ordine Android 9 Pie e Android 8.1 Oreo, che ovviamente scendono di quota man mano in maniera abbastanza prevedibile. Considerando lo stato del mercato, è abbastanza normale che al rilascio dei nuovi sistemi operativi ci si trovi a vedere delle discrepanze per il passaggio degli utenti, dato che le compagnie non rilasciano le ultime versioni in contemporanea, come ad esempio fa Apple per i suoi dispositivi, tenendo il polso della situazione più saldo.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi, quando magari un nuovo report di Google farà capolino in rete per soddisfare la curiosità dei fan (e aiutare notevolmente gli sviluppatori al contempo), la situazione si ribalterà, e con Android 12 pronto a entrare in classifica la penultima versione riuscirà a scavalcare la precedente.