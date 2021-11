WristMac: il “pre-Apple Watch” del 1988 finisce all’asta

Come un fulmine a ciel sereno, i fan della storia di Apple si sono trovati davanti a un’offerta che potenzialmente potrebbe essere da non farsi scappare. Parliamo nello specifico del WristMac, quello che potremmo definire come il primo vero e proprio Apple Watch (anche se non ancora targato Apple), utilizzabile in seguito al collegamento con un Macintosh.

Questo è in grado di memorizzare numeri di telefono, impostare sveglie per un utilizzo singolo o giornalieri/settimanali, e prendere appunti, esportabili come file di testo una volta collegato il gioiellino a un computer.

Trovate qui di seguito la descrizione ufficiale dell’articolo attualmente all’asta:

Il WristMac del 1988 arriva nel suo packaging originale e non è mai stato venduto negli oltre 30 anni dal suo rilascio iniziale. La scatola pubblicizza le feature rivoluzionarie del dispositivo, e contiene lo sticker originale del numero seriale (70216). Il pacco è stato aperto e mostra poca usura, dato che mantiene il suo colore bianco originale nonostante sia passato tanto tempo. All’interno della scatola è presente la carta di registrazione originale del WristMac (mai compilata), il Wrist Tutorial e il manuale di riferimento (compreso di pagine bianche e senza nessuna scritta) il floppy disc del WristMac 1.2 che contiene il software ufficiale, il supporto per la stabilità quando viene collegato a un computer, e il Seiko Box originale che contiene il Wrist Mac in condizione incontaminata, con i cavi. Si tratta di un pezzo di storia tecnologico estremamente raro, e di un’incredibile scoperta per collezionisti, investitori e fan del mondo Apple.

Le offerte sono già partite da oggi, e finiranno il 19 dicembre, giornata in cui chi sarà disposto a pagare la cifra maggiore avrà modo di accaparrarsi questo gioiellino tecnologico che ha fatto la storia degli orologi smart. Trovate tutti i dettagli sull’asta recandovi a questo link.