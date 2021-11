Rolls-Royce ha costruito un aereo completamente elettrico, è già il più veloce della sua categoria

Rolls-Royce sta testando un aeroplano completamente elettrico. Un prototipo del veicolo, il Spirit of Innovation, ha superato la velocità di 623 Km/h durante un recente test, diventando l’aeroplano elettrico più veloce della storia.

A scanso di equivoci, parliamo del Gruppo Rolls-Royce che si occupa di aviazione ed energia elettrica, non dell’omonimo brand che produce auto di lusso, oggi di proprietà di BMW.

L’aereo elettrico Spirit of Innovation solamente la scorsa settimana ha infranto tre record: velocità più alta su una distanza di 1,8 miglia (555,9 km/h), su 9,3 miglia (532.1 km/h) e, infine, ha raggiunto una quota di 3.000 metri in appena 202 secondi, battendo il record precedente di ben 60 secondi.

Raggiungendo una velocità massima di 623 Km/h, l’aereo elettrico di Rolls-Royce si è aggiudicato il titolo di veicolo aereo a propulsione elettrica più veloce della storia.

Il Rolls-Royce Spirit of Innovation può contare su una propulsione elettrica di 400kW. Il progetto è finanziato in parte dal Governo del Regno Unito e dall’Aerospace Technology Insitute.

Sono risultati straordinari, se si considera che il primo volo di prova del veicolo risale solamente ad un mese fa. “L’idea di realizzare un jet ad emissioni zero non è più un’utopia, sta diventando una realtà”, ha detto il CEO dell’azienda, Warren East. “Siamo vicini a raggiungere quella svolta tecnologica necessaria per rendere ad emissioni zero l’intero settore dell’aviazione civile”.