PlayStation 5: Sony deposita un brevetto per delle scocche personalizzate

Sony ha da poco brevettato delle scocche personalizzate per PlayStation 5, anche se non ci sono notizie in merito alla possibile commercializzazione.

Sin da quando Sony ha lanciato sul mercato PlayStation 5, poco più di un anno fa, sono nate diverse diatribe relative alla produzione di scocche per la console non ufficiali, le quali venendo realizzate da alcuni produttori hanno attirato l’attenzione del colosso nipponico in negativo, che ha fatto il possibile per fermare il supporto di terze parti per questi articoli.

Resta il fatto che moltissimi fan sono in attesa di poter mettere mano su delle scocche colorate e fantasiose per avere modo di abbellire la propria console, di base molto elegante e non particolarmente pronta a farsi notare grazie ai suoi colori neutri. Adesso, Sony ha pubblicato un brevetto proprio relativo a delle nuove scocche, e sembra quindi che il colosso avrà modo presto di offrire gli articoli in versione ufficiale, magari realizzando delle scocche colorate proprio in base alle proprie esclusive di maggior successo, o semplicemente con dei nuovi colori al fine di cambiare totalmente il look della nuova console next-gen.

Per quel che riguarda il brevetto in sé per sé, come riporta Gizmochina, abbiamo a che fare con quello che viene definito come un design ornamentale, ed è per via di ciò che sono sin da subito partiti i rumor relativi alla produzione della compagnia per questo tipo di articoli.

C’è da dire che al momento però non siamo davanti ad alcun annuncio ufficiale in tal senso, e al fine di saperne di più dovremo quindi prima aspettare delle dichiarazioni da parte del colosso, sperando ovviamente che non ci voglia molto per i fan al fine di poter mettere mano su questi articoli di abbellimento particolarmente attesi. Va specificato che il tutto potrebbe risultare potenzialmente sostituibile alle scocche di base con cui la console viene venduta solamente nel giro di qualche secondo, grazie al rapido sistema della piattaforma.