Peter Aykroyd: morto il fratello di Dan Aykroyd, è stato comico del Saturday Night Live

Peter Aykroyd, fratello di Dan Aykroyd, è morto all’età di 66 anni: a rendere nota la notizia è stato il Saturday Night Live, lo show in cui Aykroyd si è esibito per anni, che gli ha tributato un video di commiato per rendergli omaggio.

Ecco il video tributo dedicato allo scomparso Peter Aykroyd.

Peter Aykroyd

1955-2021

SNL '79-'80

"The Java Junkie" pic.twitter.com/5IJWJTezgz — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 21, 2021

Si tratta del fratello più giovane di Dan Aykroyd, Peter aveva 66 anni, e le cause della morte non sono state rivelate. Peter Aykroyd ha fatto parte del cast del Saturday Night Live tra il 1979 ed il 1980, nel 1996 ha realizzato anche la serie fantascientifica PSI Factor: Chronicles of the Paranormal con Christopher Chacon e Peter Ventrella, e poi ha sceneggiato il film Nient’altro che Guai. Inoltre Peter Aykroyd ha anche prestato la sua voce per il personaggio di Elwood Blues nella serie animata sui Blues Brothers.

Dan Aykroyd, al momento, non ha diffuso nessuna comunicazione e messaggio in memoria del fratello scomparso. La notizia arriva a pochi giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche di Ghosbtbusters: Legacy, il film sequel della saga cult di cui Aykroyd è protagonista. Nel lungometraggio Dan Aykroyd ritorna assieme a Bill Murray ed Ernie Hudson, omaggiando lo scomparso Harold Ramis.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Dan Aykroyd: