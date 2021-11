Oppo sarebbe al lavoro su delle auto elettriche

Sono sempre di più le compagnie che si lanciano nel mondo delle auto, specialmente per quel che concerne i nuovi veicoli particolarmente evoluti.

Abbiamo saputo da poco quello che Apple dovrebbe offrire con un suo gioiellino nel corso dei prossimi anni, ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui, e dopo aver visto anche Xiaomi puntare in particolar modo su questo ambito, scopriamo che anche Oppo lavora a un veicolo elettrico pensato per arrivare nel corso dei prossimi anni.

Parliamo nello specifico di una macchina pensata per il mercato indiano, anche se non è da escludere che in futuro si parli anche di un debutto in altri paesi. Il tutto è stato confermato da 91Mobiles, portale particolarmente noto per diverse anticipazioni nel settore tecnologico, grazie al quale abbiamo scoperto che – se tutto andrà a gonfie mele – Oppo rilascerà un veicolo entro il 2023, sul finire dell’anno, o al massimo all’inizio del 2024.

Non abbiamo purtroppo alcun dettaglio in merito alle potenzialità che il veicolo dovrebbe offrire, all’infuori della presunta finestra di lancio a dirla tutta neanche troppo precisa, ma c’è da specificare che possiamo immaginare che la compagnia deciderà di offrire un prodotto all’avanguardia, pronto a competere con le moltissime offerte elettriche del mercato.