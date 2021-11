LG ha già venduto più di 10 milioni di televisori OLED in tutto il mondo

Dal 2013 ad oggi LG ha venduto oltre 10 milioni di televisori OLED in tutto il mondo. Il dato è degno di nota per diverse ragioni, tanto per iniziare perché il grosso delle vendite è arrivato negli ultimi tre anni, prova che il segmento dei televisori OLED sta accelerando in maniera importante.

Dal 2013 al 2018 LG ha venduto circa 4 milioni di televisori OLED, mentre dal 2019 al 2021, in soli tre anni, l’azienda coreana ne ha vendute oltre 6 milioni. La soglia dei 10 milioni di televisori OLED è stata superata durante il terzo trimestre del 2021, con le vendite di modelli come l’LG CX / C1 che sicuramente hanno tratto grande beneficio anche dall’uscita delle nuove console PS5 e Xbox Series X. Non a caso gli OLED di LG sono estremamente consigliati per chi cerca un televisore per sfruttare le console di nuova generazione al massimo del loro potenziale.

Eppure il 2021 non è stato un anno fantastico per LG, anzi. Se spostiamo la lente d’ingrandimento sull’intero mercato dei televisori, non solo LG, vediamo che nel Q3 del 2021 l’azienda ha venduto 50,3 milioni di unità in tutto il mondo. Quasi il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quando ne aveva vendute 62,9 milioni.

LG oggi controlla circa il 60% del mercato dei televisori OLED, posizionandosi come il re indiscusso del segmento. Ora l’obiettivo è di chiudere il 2021 con oltre 4 milioni di TV OLED venduti in tutto il mondo.