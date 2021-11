That Dirty Black Bag: le foto della prima serie italiana ad approdare su AMC+

Palomar (gruppo Mediawan INTL) e BRON Studios annunciano che la serie tv That Dirty Black Bag è stata acquisita dal broadcaster americano AMC+ e avrà la sua première mondiale tra marzo-aprile 2022: ecco le prime foto ufficiali.

La serie, interpretata da Dominic Cooper (Preacher, Mamma Mia!), Douglas Booth (The Dirt, Loving Vincent), Niv Sultan (Teheran), Guido Caprino (Il miracolo, 1994), Christian Cooke (The Promise, Le due verità), Travis Fimmel (Vikings, Raised by Wolves) e Aidan Gillen (Il trono di spade, Kin) e composta da 8 episodi, è stata girata tra Italia, Spagna e Marocco.

That Dirty Black Bag è una serie in cui epica e romanticismo si intrecciano raccontando il lato oscuro del Far West. La storia ruota intorno agli otto giorni cruciali dello scontro tra Arthur McCoy, interpretato da Dominic Cooper, uno sceriffo dal passato difficile, e Red Bill, cui presta il volto Douglas Booth, un solitario cacciatore di taglie noto per decapitare le sue vittime infilandone le teste in una “sporca sacca nera” perché, come ama affermare: “Le teste pesano meno dei corpi”.

La serie rende omaggio al genere classico dello Spaghetti Western, catturandone l’ironia ma allo stesso tempo rivoluzionandone gli stilemi narrativi in maniera moderna e accattivante, rendendolo adatta anche al pubblico più giovane.

La serie racconta di cacciatori di taglie e banditi; di vendette sanguinose e anime solitarie mosse da grandi passioni come la fede, l’amore e la rivalsa. Nell’universo di That Dirty Black Bag non ci sono eroi; nessuno è invincibile e ogni predatore può diventare preda.

Nel cast di That Dirty Bag anche le star internazionali Paterson Joseph (The Leftovers – Svaniti nel nulla), Rose Williams (Sanditon, The Race – Corsa mortale), Anna Chancellor (The Split, Pennyworth, The Hour), Zoe Boyle (Downton Abbey, Four Weddings and a Funeral), Eugene Brave Rock (Wonder Woman 1984) e Ivan Shaw (Nocturne, Insecure).

La serie nasce dall’immaginazione del giovane regista italiano Mario Aragoni (Nuraghes S’arena), che l’ha scritta insieme agli sceneggiatori Silvia Ebreul (Il cacciatore), Marcello Izzo (Il cacciatore) e Fabio Paladini (Il cacciatore). Insieme a lui Brian O’Malley (The Lodgers – Non infrangere le regole) alla regia e PJ Dillon (Il trono di spade) alla direzione della fotografia.

Con la sua potente sceneggiatura e il suo cast incredibile, è per AMC+ un grande piacere fare squadra con Palomar e BRON in questa innovativa reinvenzione del genere Spaghetti Western. Siamo anche entusiasti di portare agli abbonati di AMC+ un’altra eccitante avventura ambientata nel caro, vecchio West, fra amore e sete di vendetta, sulla scia della grande popolarità di alcune nostre serie originali come The Son – Il figlio e Hell on Wheels.

ha detto in proposito Courtney Thomasma, general manager di AMC+

That Dirty Black Bag è un progetto che nasce da una grande ambizione: quella di creare qualcosa di innovativo e inaspettato partendo dalla tradizione dello spaghetti western.

AMC+ Network, famosa per l’attenzione per l’innovazione e per l’impegno nel supportare la crescita della televisione internazionale, è il partner ideale per lanciare questa serie epica negli Stati Uniti e nel mondo.

ha affermato David Davoli, Presidente di BRON Television.

La realizzazione di That Dirty Black Bag è stata un’avventura e un importante banco di prova che con le sue complessità ci ha impegnati per due anni, ma che – grazie a una splendida squadra – si è conclusa con un successo. Parlando sinceramente, realizzare questa serie è stato davvero divertente e l’acquisizione di AMC+ è un’importante conferma dell’obiettivo raggiunto e di un percorso di cui non possiamo che essere fieri.

ha aggiunto Nicola Serra, co-CEO di Palomar.

