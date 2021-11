Spider-Man: No Way Home, video dal fan event con Tom Holland

Al fan event organizzato da Sony Pictures per lanciare il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home ha presenziato, a sorpresa, anche Tom Holland: ecco il video.

Tra gli eventi realizzati per pubblicizzare l’uscita del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, Sony Pictures ha indetto un fan event, in cui ha presenziato, a sorpresa per gli astanti, lo stesso protagonista Tom Holland, che ha accolto gli astanti introducendo il video.

Per me, in quanto attore ma anche come grande fan di Spider-Man, è stato un piacere enorme recitare in questo film e lavorare con queste leggende. Onestamente non vedo l’ora che esca questo film, ci sono così tante sorprese, ci sono così tanti momenti entusiasmanti, e il fatto che siate tutti venuti qui facendo la fila per ore significa tanto per me.

Sinossi ufficiale del film, in arrivo il 16 dicembre nelle sale italiane:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

