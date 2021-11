Google Pixel 6a si mostra nelle prime immagini leakate

Il noto utente OnLeaks, particolarmente conosciuto nella community tech per via di moltissimi render pubblicati e informazioni svelate in anteprima rispetto alla presentazione di moltissimi dispositivi, è tornato a far parlare di sé grazie a delle anticipazioni legate nello specifico a un nuovo dispositivo di Google, pubblicate in collaborazione con 91Mobiles.

Sembra che il device in questione sia imminente, e i render ci hanno già svelato pressoché tutti i dettagli in merito al nuovo Google Pixel 6a, anche se ovviamente il tutto è da prendere con le pinze e dei cambiamenti potrebbero essere apportati prima dell’ufficializzazione del nuovo telefono. Potete vedere il tutto qui di seguito grazie a quanto pubblicato da parte di OnLeaks sulla piattaforma di Twitter.

So… Here comes your very first and very early look at the #Google #Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEU pic.twitter.com/Us8H6haEh8

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 20, 2021