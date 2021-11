YouTube: un’estensione fa tornare il numero dei dislike, ma non durerà molto

Come da poco annunciato, il contatore dei dislike è stato ufficialmente rimosso dalla piattaforma di YouTube, e anche se non sappiamo se si tratterà di una scelta permanente, sembra proprio che nei piani della compagnia non ci sia la possibilità di reintrodurre ufficialmente il tutto. Moltissimi utenti non hanno apprezzato la scelta, visto che all’infuori dell’hating che la feature creava in alcuni specifici contenuti, c’è da dire che la stessa risultava molto utile per capire se si aveva a che fare con un pessimo video fin da subito, specialmente grazie al rapporto fra like e dislike.

Mentre il co-fondatore ha affermato che questa mossa porterà al declino della piattaforma, e i fan sono in attesa di scoprire se rivedremo mai il contatore, un utente ha deciso di ingegnarsi particolarmente al fine di ripristinare la funzionalità per tutti e in maniera gratuita, semplicemente utilizzando un’estensione browser.

Questa utilizza un API di YouTube al fine di rigenerare il contatore e permettere a tutti di vedere quindi il risultato dei video, come risultava normale fino a qualche settimana fa, anche se ci sono due punti particolarmente negativi. Innanzitutto, è possibile che – considerando la fermezza della sua scelta in merito alla situazione – Google si trovi a fermare l’estensione in questione sul nascere, non permettendo quindi agli utenti di sfruttarne le potenzialità sin da subito.

Inoltre, la proprietà dei dislike verrà rimossa dall’API di YouTube dal 13 dicembre 2021, ed è quindi possibile che a partire da quel giorno l’estensione smetterà in ogni caso di funzionare in questo modo. La stessa utilizzerà un contatore personalizzato incentrato sulla base di utenti che la utilizzerà, generando quindi un numero dei dislike non ufficiale e poco preciso, ma comunque indicativo e potenzialmente alquanto utile per gli utenti, con il tutto che dipenderà ovviamente da quanto la community sfrutterà l’estensione.