Windows 11: il focus sarà sulle performance nel 2022

Nel corso del 2022, il team di sviluppatori di Microsoft lavorerà in particolar modo al fine di migliorare le performance di Windows 11 per gli utenti.

Il team di sviluppatori di Microsoft ha recentemente svelato dei dettagli in merito a quello che i fan possono aspettarsi per il nuovo OS, direttamente sulla piattaforma di Reddit. Finalmente la versione 1.0 è giunta, e anche se mancano ancora diverse feature, come ad esempio la completa emulazione deli APK direttamente sul sistema, sono per fortuna in arrivo molteplici aggiornamenti atti a sistemare le varie mancanze.

Tuttavia, anche se non mancheranno all’appello diverse nuove funzionalità, ci sarà posto anche per il miglioramento delle performance, che a quanto pare sarà il focus degli sviluppatori nel corso del 2022. Nello specifico, si parla dell’accorciamento dei tempi per quel che riguarda il lancio delle applicazioni delle app, come anche della formazione di un team dedicato proprio a questo scopo.

La compagnia non si sta inoltre solamente limitando a seguire il programma che si è imposta, considerando che diverse novità che faranno capolino sull’OS nel corso dei prossimi mesi sono già note, dato che si sta anche preoccupando – soprattutto sulla piattaforma di Reddit – di chiedere il feedback degli utenti e di ascoltare lamentele e problemi generali al fine di risolvere il tutto.

L’ultimo aggiornamento, proprio a tal proposito, ha ripristinato la tanto amata (e odiata) feature dello schermo blu della morte, come abbiamo approfondito in questo articolo dedicato.