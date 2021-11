Telegram e le prime pubblicità: arrivano i messaggi sponsorizzati, ecco come funzionano

Sorpresa: le pubblicità arrivano su Telegram. I primi messaggi sponsorizzati hanno fatto la loro comparsa sulla beta dell’app. Per il momento i banner di Ad Platform compariranno esclusivamente nei gruppi con più di 1.000 iscritti.

Gli Sponsored Messages consentono agli utenti di promuovere canali e bot. Sono uno strumento pensato per aziende e content creator, che in questo modo possono raggiungere un pubblico più vasto con i loro contenuti. I messaggi sponsorizzati potranno avere un massimo di 160 caratteri.

Telegram promette che gli sponsored messages saranno comunque in linea con i contenuti di ciascun gruppo. Allo stesso tempo, l’app si è nuovamente impegnata a tenere la pubblicità al di fuori dalle chat private.

Se usate Telegram solo per parlare con i vostri amici e non siete iscritti a gruppi e canali con un largo seguito, è molto probabile che non vedrete mai nessuna pubblicità.

Le pubblicità non sono targhetizzate in base ai dati dei singoli utenti, ma in base al tema della chat di gruppo. Tutti i membri del gruppo, in altre parole, vedranno gli stessi identici messaggi.

Attualmente i messaggi sponsorizzati sono ancora in fase di beta e non sappiamo quando arriveranno sull’app principale.