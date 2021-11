Johnny Vs Amber: la relazione tra Johnny Depp ed Amber Heard diventa un documentario

Discovery+ ha deciso di realizzare un documentario intitolato Johnny vs. Amber dedicato alla relazione tra Johnny Depp ed Amber Heard, un rapporto d’amore ed un matrimonio che si è rivelato essere un qualcosa di tossico che ha portato la coppia nei tribunali.

Nel documentario Johnny vs. Amber, che sarà diviso in due parti, ci saranno delle interviste agli avvocati di entrambi i personaggi, oltre che a persone che conoscevano la coppia. Verranno inoltre mostrati diversi filmati ed audio di repertorio. Nick Hornby e Frank Baker faranno da produttori assieme a Matt Reid di Discovery.

Nick Hornby ha dichiarato:

Attraverso le registrazioni, i video ed i messaggi mostrati alla corte questo documentario intende offrire uno sguardo ad un matrimonio che è andato a chiudersi in maniera tragica, cercando di far comprendere l’impatto che ha la violenza domestica.

Qualche tempo fa, ospite del San Sebastian Film Festival, Johnny Depp si è espresso sulla situazione che ha riguardato il suo privato e su come questa abbia impattato sulla sua carriera. Ecco le parole dell’attore:

Si è creata una sorta di fretta nel dare giudizi che è frutto di un’aria inquinata che sta girando attorno, e nessuno può ritenersi al sicuro. Nessuno di voi. Non è una cosa che è accaduta solo nei miei confronti, è successa ad un sacco di persone, sia uomini che donne. Ad un certo punto si inizia a pensare che tutto questo sia normale. E non conta se con qualche giudizio ci si è presi alcune licenze creative, quando c’è un’ingiustizia che viene fatta contro di voi o contro qualcuno che amate, alzatevi in piedi, non restate fermi, perché c’è bisogno di voi.