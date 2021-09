Johnny Depp contro la cancel culture: “Ci si affretta troppo a dare giudizi”

Durante il San Sebastian Film Festival ha parlato Johnny Depp, che è ospite della manifestazione, e che si è espresso durante un incontro stampa sulla “cancel culture”, riferendosi alle situazioni che lo hanno coinvolto negli ultimi anni, ed alle sue battaglie legali con Amber Heard.

Riguardo alla cancel culture Johnny Depp ha dichiarato:

Si è creata una sorta di fretta nel dare giudizi che è frutto di un’aria inquinata che sta girando attorno, e nessuno può ritenersi al sicuro. Nessuno di voi. Non è una cosa che è accaduta solo nei miei confronti, è successa ad un sacco di persone, sia uomini che donne. Ad un certo punto si inizia a pensare che tutto questo sia normale. E non conta se qualche con giudizio ci si è presi alcune licenze creative, quando c’è un’ingiustizia che viene fatta contro di voi o contro qualcuno che amate, alzatevi in piedi, non restate fermi, perché c’è bisogno di voi.