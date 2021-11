Emily in Paris 2: trailer della nuova stagione, dal 22 dicembre su Netflix

Quest’anno per le feste natalizie imparate a dire “oui” e a seguire il vostro cuore: Emily in Paris ritorna il 22 dicembre, solo su Netflix. Ecco il trailer ufficiale, sia in versione originale che in quella italiana.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Una giovane e ambiziosa direttrice marketing di Chicago ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi. Qui la sua azienda ha acquisito una società francese di marketing per settore del lusso ed Emily dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media. La nuova vita della protagonista nella ville lumière è ricca di avventure elettrizzanti e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d’amore.

