iPhone 14 e mixed reality di Apple supporteranno il Wi-Fi 6E, secondo un analista

Stando al noto analista Ming-Chi Kuo, ci sono delle piacevoli novità per quel che riguarda il supporto del Wi-Fi 6E per i nuovi iPhone e visori di Apple.

Non abbiamo ancora molti dettagli in merito ai nuovi iPhone 14, il che è normale considerando che – verosimilmente – i dispositivi verranno rilasciati fra poco meno di un anno, continuando la tradizione di Apple nel mese di settembre.

Mentre però dei presunti render sono già emersi, e non mancano di certo i primi leak che accennano alle migliorie che questi dovrebbero presentare rispetto alla serie 13 appena uscita, una nota degli investitori potrebbe aver confermato una feature a dir poco importante, che i telefoni condividerebbero con il nuovo visore mixed reality di Apple.

Il tutto è stato svelato dal noto analista Ming-Chi Kuo, sempre particolarmente informato per i prodotti realizzati dall’azienda di Cupertino, e il tutto è emerso come detto dalla nota degli investitori ottenuta da MacRumors. Stando a quel che sappiamo, i nuovi iPhone 14 avranno un upgrade che permetterà l’utilizzo dello standard del Wi-Fi 6E, caratteristica.

Mentre per i dispositivi mixed reality si tratta di una caratteristica facile da presumere, considerando che stando alle voci che circolano dovrebbe trattarsi di apparecchi high-end dall’altissimo costo, per i primi non sappiamo se il tutto comporterà un aumento del prezzo di lancio rispetto alle scorse serie. Anche i dispositivi VR/AR della concorrenza, fra cui il prossimo gioiellino di Meta, potrebbero secondo Kuo offrire questa possibilità, particolarmente importante per quel che concerne la trasmissione ad alta velocità dei dati.