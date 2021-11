Ghostbusters: Legacy, due clip in italiano e le foto ufficiali

Se avete voglia di andare al cinema, stasera… chi chiamerete? Naturalmente i Ghostbusters, in sala da oggi col nuovo film della mitica saga, Ghostbusters: Legacy, di cui vi mostriamo due clip in italiano e le foto ufficiali.

La prima si intitola “Accompagnatore”, mentre la seconda “Spericolato” e in entrambe è presente la componente “adulta” del team di nuovi acchiappafantasmi, il professor Grooberson interpretato da Paul Rudd.

Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale dei Ghostbusters. Nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson.

Questa la sinossi del film:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.

