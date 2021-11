Buffy L’Ammazzavampiri: il fumetto sulla decima stagione in uscita il 16 dicembre

Le storie della serie dedicata a Buffy L’ammazzavampiri ritornano, però in un formato e mezzo di comunicazione diverso, quello del fumetto: saldaPress ha annunciato che il 16 dicembre sarà disponibile il primo volume di BUFFY – STAGIONE 10, il sequel canonico della serie TV creata da Joss Whedon.

Ecco le immagini dedicate alle due copertine di Buffy l’ammazzavampiri – Stagione 10 in cui possiamo vedere la versione regular e quella variant.

Gli altri due volumi, che andranno a completare la stagione, usciranno nel corso del 2022, proseguendo il racconto delle avventure inedite in Italia. SaldaPress ha già pubblicato in precedenza altri fumetti dedicati alla serie su Buffy.

Ecco una descrizione di Buffy l’ammazzavampiri – Stagione 10:

Perfettamente inserita nel canone della serie tv originale, BUFFY – STAGIONE 10 si apre con la sconvolgente scoperta di un nuovo tipo di vampiro: una specie di succhia-sangue assai più resistente a quella cui Buffy e i suoi alleati erano abituati, un nuovo nemico in grado di muoversi alla luce del sole e, soprattutto, di trasformarsi in altre creature della notte… proprio come Dracula in persona!

Un nuovo inizio per la cacciatrice un nuovo passo verso la fine della storia originale come l’aveva pensata il suo stesso creatore.