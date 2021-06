Willow: un volume a fumetti speciale dal mondo di Buffy L’ammazzavampiri

SaldaPress celebra l'Onda Pride con Willow, volume unico in edizione regular e variant con zainetto mare in omaggio per gli acquisti effettuati in fumetteria.

Giugno è il mese dell’Onda Pride 2021, un evento che come ogni anno, coinvolge le comunità lgbtqia+* in una serie di appuntamenti, manifestazioni e occasioni pubbliche; SaldaPress ha scelto di celebrare l’evento con un graphic novel che coinvolge un pantheon di grandi autrici e che racconta un’avventura che ha per protagonista Willow, uno dei personaggi più amati del Buffyverse.

Un volume unico disponibile in edizione regular e variant (con una magnifica cover di Mirka Andolfo). Il volume, cartonato, opera della scrittrice premio Eisner Mariko Tamaki e dalla disegnatrice Natacha Bustos con i colori dell’italiana Eleonora Bruni, s’intitola Buffy L’ammazzavampiri: Willow, consta di 120 pagine e ha un prezzo di 19,90 euro.

Uscito sul mercato giovedì 17 giugno, è un capitolo a parte – uno spin-off autoconclusivo – del nuovo corso di storie a fumetti dedicate all’universo della leggendaria Ammazzavampiri creata da Joss Whedon.

Dopo i tragici avvenimenti narrati nell’evento cross-over “La bocca dell’inferno”, l’intero Buffyverse è stato segnato da cambiamenti profondi. Così, in seguito alle perdite subite in quel disastro, Willow decide che per lei è giunto il momento di abbandonare Sunnydale per intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stessa. Il suo vagare la condurrà a una strana comunità di persone all’apparenza simili a lei: streghe smarrite e in cerca di risposte. Eppure quel luogo, che a una prima occhiata sembrerebbe in grado di fornire la pace e le risposte che Willow cerca, nasconde inequivocabilmente qualcosa di oscuro e pericoloso, una forza minacciosa che la giovane strega ha già avvertito in passato dentro se stessa e che ancora oggi la terrorizza.

Il volume è al centro di una iniziativa per le fumetterie che prevede l’omaggio di un esclusivo zainetto estivo con i colori del Pride e il marchio Surfin’on Comics: chiedete alla vostra fumetteria di fiducia le modalità per avere lo zainetto omaggio.

