Snapchat: inquadri l’ingrediente, l’app ti suggerisce le ricette

Snapchat introduce Food Scan: basta inquadrare un ingrediente per ricevere decine di ricette per usarlo in cucina.

Snapchat ha introdotto una nuova funzione per gli amanti della cucina. Si chiama Food Scan e fa quello che promette il nome: inquadrando qualsiasi alimento, l’app lo riconosce, e suggerisce all’utente come usarlo al meglio con una serie di ricette.

Basta avere l’app di Snapchat, senza dover installare altri programmi. Snapchat sostiene che la nuova feature sia già in grado di riconoscere con successo oltre 1.200 ingredienti. La funzione, scrive Slashgear, potrebbe essere particolarmente utile per gli utenti più giovani che vogliono mettersi alla prova dei fornelli per la prima volta.

Non è nemmeno più necessario lo sforzo di aprire Google e cercare una ricetta. Basta inquadrare gli ingredienti che si hanno in dispensa o in frigo.

Per il momento Food Scan è in grado di suggerire circa 4.500 ricette diverse. La funzione suggerisce anche alcuni link utili, come le relative pagine Wikipedia, per avere maggiori informazioni sugli ingredienti che si stanno usando.

La fotocamera di Snapchat offre già diversi servizi simili. Basta inquadrare ciò che ci interessa per ottenere informazioni su un gran numero di cose: come razze dei cani, piante, vini, vestiti e molto altro. Con la funzione video è perfino possibile conoscere il titolo di un brano musicale, un po’ come su Shazam.

Food Scan per il momento è disponibile esclusivamente per gli utenti americani.