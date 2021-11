Samsung Galaxy Tab S8 rinviato per far spazio agli S22?

Sembra che il Samsung Galaxy Tab S8 sia stato rinviato per permettere agli S22 di uscire in tempo, viste le risorse limitate del colosso durante la pandemia.

Nonostante diversi successi ottenuti nel corso degli ultimi mesi, purtroppo Samsung è una di quelle compagnie che si trova maggiormente in difficoltà dall’inizio della pandemia, per via della crisi di scorte e non solo. Il tutto si evince da alcuni dettagli relativi alla lineup di lancio dei prossimi dispositivi del colosso, che dopo aver innovato il mercato dei pieghevoli con i suoi ultimi Z Fold 3 e Z Flip 3 sembra si sia incagliata prima di procedere.

In seguito alla presunta cancellazione del S21 FE che ora pare invece quasi pronto per essere finalmente svelato al pubblico, il colosso dovrebbe illuminare i fan con la nuovissima serie degli S22, già stati vittima di diversi leak e apparentemente anche in questo caso molto vicini, ma non senza che ci siano stati anche in questo caso feriti. Stando a quel che sappiamo, per riuscire a realizzare in tempi gli S21 FE e non abbandonare il progetto, Samsung ha dovuto rinviare proprio gli appena citati S22, e pare che invece questi abbiano dovuto far slittare di qualche mese il debutto dei Tab S8.

Si tratta dei nuovi dispositivi flagship che dovrebbero essere presentati e debuttare già all’inizio del 2022, e che pare avranno modo di fare la loro comparsa solamente dopo i nuovi telefoni del colosso sudcoreano per via dell’organizzazione dei dipendenti particolarmente compromessa dalle questioni Covid.

Non abbiamo all’effettivo conferme del tutto, ma la situazione riportata sulle pagine di SamMobile sembra alquanto realistica, e possiamo quindi purtroppo aspettarci un rinvio “dietro le quinte” per i prossimi tablet targati Samsung. Restiamo in attesa di scoprire le prossime novità della compagnia durante il CES 2022, che sembra sarà il palco per la presentazione dei nuovi S21 FE, pronti invece a essere rilasciati solamente qualche giorno dopo, abbiamo approfondito la questione in questo articolo.