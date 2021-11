Netflix apre un nuovo sito interamente dedicato alle classifiche

Volete sapere quali sono i film e le serie TV che vanno per la maggiore su Netflix? L’azienda ha aperto un nuovo sito interamente dedicato alle classifiche dei contenuti più visti, con la possibilità di cercare le top 10 di ogni singolo paese.

Il sito è aggiornato periodicamente, in modo da offrire aggiornamenti settimanali sui contenuti più ‘caldi’ di Netflix. Ora come ora al vertice della classifica globale troviamo Red Notiche, hastle movie dal cast stellare (che a noi non è piaciuto più di tanto).

La classifica si basa sulle ore totali di visione, nuova metrica di riferimento di Netflix (in passato le Top 10 si basavano sul numero di spettatori che avevano visto almeno 2 minuti del contenuto).

Nonostante sia possibile navigare tra le classifiche di pressoché ogni nazione, per il momento il sito è localizzato esclusivamente in inglese e spagnolo. Probabilmente Netflix aggiornerà il portale introducendo altre lingue, italiano incluso, nel corso delle prossime settimane.

Le classifiche includono anche il numero totale di ore visualizzate dagli utenti.

Non è il primo sito ufficiale di Netflix esterno alla piattaforma principale. Quest’anno Netflix ha anche aperto uno store ufficiale con decine di prodotti di alta qualità realizzati in collaborazione con artisti, designer e toy maker.