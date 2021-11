Gli NFT delle celebrity sono un pessimo investimento

Da Grimes a Paris Hilton, passando per John Cena e molti altri. Le celebrity hanno scoperto i NFT, i crypto collezionabili emessi usando la blockchain. Il problema è che dopo poche settimane quasi tutte queste collezioni non valgono più nulla.

Grimes, l’ex di Elon Musk, è stata una delle prime a credere nei collezionabili digitali, rilasciando una collezione con alcune GIF in edizione limitata. Ne avevamo parlato qua. Originariamente un NFT di Grimes veniva venduto per circa 7.500 dollari. Recentemente un NFT della sua collezione è stato venduto per appena 1.200 dollari. Significa che il suo valore è crollato dell’84% nell’arco di pochi mesi.

Stessa storia per gli NFT di A$AP Rocky: chi li ha acquistati direttamente dall’artista ha pagato oltre 2.000 dollari. Oggi difficilmente vengono venduti, sul mercato secondario, sotto ai 1.000 dollari.

Poi c’è Shawn Mendes: la sua collezione di NFT è andata sold out in pochi minuti. L’artista ha fatturato circa 1 milione di dollari in 10 minuti. Mutatis mutandis, dopo poche settimane quegli stessi NFT venivano venduti sul mercato secondario a metà del loro prezzo.

In honor of my Grandma, I’m so grateful to have included her memory in my first #NFT exhibition with the piece “Hummingbird In My Metaverse.” 💕🕊Today is her birthday, I miss her so much.🥺 She was such a force in my life. Thank you @BlakeKathryn for helping me create this piece pic.twitter.com/7XZZU0QzMr

— Paris Hilton (@ParisHilton) April 18, 2021