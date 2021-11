WhatsApp: in arrivo un’app e il supporto al multi-device per macOS e iPadOS

Come da poco riportato, un'applicazione di WhatsApp per macOS e iPadOS è in fase di sviluppo, e dovrebbe essere rilasciata ufficialmente in futuro.

Dopo che si è parlato molto di un’app di WhatsApp per iPadOS, finalmente delle ulteriori novità sono emerse, e stando a un recente report di WABetaInfo l’arrivo anche su macOS sarebbe vicino, e il tutto avverrebbe grazie al programma Catalyst.

Per via di quest’ultimo, lo stesso codice dovrebbe avere modo di funzionare su più piattaforme. Per quel che riguarda il software su macOS, dovremmo trovarci davanti a un risultato particolarmente simile a quello di iPadOS, con la stessa interfaccia di base, seppur siano presenti dei cambiamenti all’interfaccia utente per via dell’adattamento all’esperienza desktop.

Come spiegato da MacRumors, è probabile che l’app per Mac sostituisca quella attuale, e permetta agli utenti di risolvere il problema delle connessioni con il telefono, vista la possibilità di sfruttare la feature del multi-device, particolarmente attesa dagli utenti Apple.

Stando a quanto spiegato da WABetaInfo, il supporto per il multi dispositivo dovrebbe arrivare in primo luogo, per essere successivamente seguito in seguito da quello per macOS. Siamo tuttavia ancora a un nulla di fatto per quel che riguarda possibili finestre di lancio e date d’uscita, ma speriamo che la compagnia abbia presto modo di aggiornarci sulla questione.