Super73 x Deus Ex Machina: nuova bellissima one-off Deus Super Saltafoss

Nuova collaborazione per Super73 che questa volta si affida al design del Deus Workshop di Milano per una nuova bellissima one-off.

16—Nov—2021 / 11:10 AM

Si chiama Deus Super Saltafoss e trae ispirazione chiaramente dalle Saltafoss degli anni settanta: è la nuova Super73 RX creata dall’australiana Deus Ex Machina al Deus Workshop di Milano e ci piace moltissimo.

Oltre alle bellissime modifiche estetiche che richiamano l’estetica degli anni settanta, i milanesi di Deus hanno aggiunto anche diverse modifiche meccaniche molto interessanti, come una nuova forcella, un nuovo motore e nuovi freni più potenti.

Ecco la descrizione direttamente dal sito ufficiale di Deus:

Se si può customizzare una motocicletta, perché non fare lo stesso con una bicicletta? Abbiamo subito accettato la sfida. Super73 ci ha lasciato il suo modello top di gamma – la Super73 RX – al Deus Workshop di Milano dandoci una sola missione: Fatene la bicicletta dei vostri sogni.

L’ispirazione ci arrivata velocemente – Le Saltafoss erano le biciclette che usavamo per scorrazzare liberi in campagna con gli amici e avevano un design così unico e particolare che ci è sempre rimasto in mente fin da allora. Dunque, eravamo sicuri di cosa saremmo andati a creare e la RX era la base di partenza perfetta.

Il modello RX ha già di gamma molti dettagli e accessori che non potevano mancare nel nostro progetto:

Forcelle rovesciate regolabili e mono posteriore con vaschetta separata, completamente regolabili

Motore da 250 watt

Un sistema frenante con 4 pistonicini e pinze in alluminio con rotore da 203 x 180mm

Abbiamo quindi iniziato a lavorare dalla scelta dei colori, patendo con un azzurro dal sapore anni 80 come dominante, verde oliva per il telaio e una particolare tonalità di rosso per i dettagli.

Nel nostro progetto era indispensabile il caratteristico backloop che abbiamo aggiunto al telaio, corredato con la sua immancabile bandierina. A completare il lavoro è stata poi una lunga e spessa sella fatta a mano con logo ricamato.

I nostri amici di BMX hanno poi avuto la fortuna di divertirsi sulla Pump Track di Lainate girando con la nostra Deus Super Saltafoss fianco a fianco ad una Saltafoss originale.