OnePlus 10 Pro si mostra in dei nuovi render leakati

Dopo che le prime immagini del OnePlus 10 Pro hanno iniziato ad approdare in rete, i noti utenti OnLeaks e ZoutonUS hanno collaborato per regalare ai fan dei nuovi render del dispositivo, che ovviamente non risultano ufficiali, ma grazie all’elevata qualità permettono di scoprire sin da subito il design del dispositivo. Si tratta nello specifico di un device, com’era facile immaginare, dall’aspetto piuttosto elegante, che presenta il logo dell’azienda nella parte centrale sul retro.

Il modulo delle fotocamere sul retro è tutt’altro che difficile da notare, e offre un totale di 3 sensori assieme a un LED flash, anche se non abbiamo per il momento dettagli in merito a queste. Nella parte frontale è invece presente una camera punch-hole per i selfie, posta nella parte in alto a sinistra del dispositivo. Per quel che riguarda le specifiche, 91Mobiles ha spiegato che il telefono offrirà delle performance davvero da paura.

Nello specifico, sembra che questo si presenterà con il tanto chiacchierato Snapdragon 898, che dovrebbe presto essere rilasciato da parte della compagnia. Il display del dispositivo da 6,7 pollici sarebbe invece un OLED, con refresh rate di 120 Hz per la massima fluidità. A chiudere i dettagli in merito all’articolo troviamo le voci secondo cui sarà presente una batteria da 5.000mAh con standard davvero alti per la ricarica rapida, visto che questa dovrebbe supportare i 125 W.

Si tratta di un risultato davvero superlativo, c’è da specificare anche in questo caso non confermato, ma considerando l’attendibilità della fonte è davvero possibile che OnePlus abbia optato per questo ottimo dato per il suo nuovo dispositivo presto in arrivo. Sembra che questo vedrà la luce già nel mese di gennaio o febbraio del prossimo anno, ma restiamo in attesa di novità da parte della compagnia sul tutto.